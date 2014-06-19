Для забезпечення військових в тилу всім необхідним щотижня здійснюють понад 5 рейсів

З початком оголошення часткової мобілізації та проведення антитерористичної операції значно збільшилося навантаження і на особовий склад, який несе службу в частинах і установах, підпорядкованих Тилу ЗС України.

Прикладом тому є і нинішня життєдіяльність Об’єднаного центру забезпечення, що дислокується на Одещині. Як розповів його начальник підполковник Євгеній Король, лише протягом останніх трьох місяців зі сховищ та резервуарів ОЦЗ у війська було передано понад 400 тонн продовольства, технічних засобів та майна продовольчої і речової служби, а також відвантажено понад 1 300 тонн паливно-мастильних матеріалів.

"З метою своєчасного забезпечення військовослужбовців щотижня відділенням центропідвезення здійснюється понад 5 рейсів у різні регіони України. Це сприяє всебічному задоволенню потреб різної категорії військових, які нині перебувають в польових таборах та виконують свій обов’язок на сході країни", - наголосив офіцер.

За його словами, саме в такий спосіб солдатам, сержантам та офіцерам було доставлено понад 900 бронежилетів, 7 тисяч пар черевиків з високими берцями, понад 530 наметів, 46 тисяч наборів комплектів сухих продуктів американського виробництва та 4 600 українського виробництва нового зразка.

Розповідаючи про обсяги постачання до Центру майна та ПММ з підприємств України, підполковник Євгеній Король зазначив, що з 1 березня вони значно збільшилися. Лише поточного місяця тут було здійснено прийом 180 тонн пального, 2 тисяч пар черевиків з високими берцями, 3 тисяч ковдр та близько 2 тисяч одиниць костюмів літніх польових нового зразка. Окрім цього відділом зберігання продовольства підготовлено до передачі у війська 35 польових кухонь, кожна з яких розрахована на приготування їжі для 125 осіб.

Спеціалісти ветеринарної лабораторії Об’єднаного центру забезпечення постійно проводять санітарний контроль за якістю зберігання та приготування харчових продуктів. Відповідно до розпорядження начальника Тилу ЗС України, силами Центру щотижня здійснюється заміна натільної та постільної білизни.

Важливим чинником щодо покращення рівня забезпечення частин і з’єднань Збройних Сил України є і те, що нині на території Центру реалізується комплекс заходів, пов’язаних з обладнанням додаткових резервуарів для світлих нафтопродуктів. За словами командира частини, невдовзі це надасть змогу збільшити обсяги зберігання ПММ на 750 м³ та мати відповідний запас пального для подальшої видачі у війська.