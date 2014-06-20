Івано-Франківський облвійськкомат передав 50 бронежилетів від Міноборони батальйону «Прикарпаття»

"Усі ці бронежилети надійшли до нас по лінії Міністерства оборони України. Вони були закуплені за державний кошт і надані бійцям з батальйону територіальної оборони, що був сформований в нашій області", - повідомив Івано-Франківський обласний військовий комісар полковник Ігор Павлюк.

Офіцер наголосив, що всі бронежилети мають високий ступень захисту — четвертий. Також ці спецзасоби захисту пройшли відповідну сертифікацію у спеціальних службах Міністерства оборони України, що підтвердили їх надійність та безпеку для військовослужбовців. Вони витримують не лише попадання осколків від гранат та мін, але й захищають від кульового ураження більшості видів стрілецької зброї, зокрема, снайперської гвинтівки Драгунова (СВД) та більшості модифікацій автомата Калашникова.

Полковник Ігор Павлюк зазначив, що забезпечення військовослужбовців батальйону територіальної оборони для ОВК та області всім необхідним є пріоритетом. На сьогодні солдати цієї частини забезпеченні вже двома комплектами одностроїв, спальними мішками, карематами, спеціальними наплічниками. Крім цього, з підрозділом проведено низку польових навчань, під час яких військовослужбовці відновили свої навички в стрільбі з особистої зброї, провели злагодження підрозділів тощо. Також відбулися спеціальні заняття щодо служби на блокпостах, ведення протидії снайперам, організації життя в польовому таборі.