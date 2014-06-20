Фахівці Озброєння ЗСУ ремонтують зброю у частинах, які беруть участь в АТО

Спектр робіт, які виконують фахівці Озброєння ЗС України широкий: це технічне обслуговування всієї номенклатури стрілецької зброї та артилерійських систем, а також налаштування приладів систем спостереження до нормального функціонування.

За словами начальника Центральної артилерійської бази Озброєння ЗС України, більшість учасників бригад — працівники Збройних Сил України.

"Найкращі наші зброярі це люди поважного віку, які до того ж не є військовослужбовцями. Утім, фахівці не відмовляються виїздити у зону бойових дій і на місці здійснювати ремонт зброї, яку використовують українські військовослужбовці", - зазначив керівник.

Варто зазначити, що військовослужбовці цієї військової частини ремонтують стрілецьку зброю та артилерійські системи не тільки в зоні АТО, але й у пункті постійної дислокації частини.

Ще одним важливим завданням, яке стоїть перед особовим складом частини — відправка зброї із складу до військових частин ЗС України, Національної гвардії та інших військових формувань, з яким зброярі також успішно пораються.