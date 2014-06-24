У центрі АТО повідомили, хто перебував на борту збитого під Слов'янськом вертольота Мі-8

Збитий терористами гелікоптер Мі-8 під Слов'янськом повертався з українського блокпосту після виконання завдання з доставки вантажів, на борту перебували фахівці, які встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору, фіксації фактів порушення Плану мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Про це прес-офіцер АТО Владислав Селезньов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Близько 17 години в районі гори Карачун, поблизу Слов'янська, пуском ракети з ПЗРК було збито гелікоптер сил АТО Мі-8, який повертався з українського блокпосту після виконання завдання з достаки вантажів. Бойовики, випустивши ракету, втекли в найближче село Білбасівку", - написав він.

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За словами Селезньова, на борту гелікоптера перебували фахівці, які встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору, фіксації фактів порушення Плану мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"На борту гелікоптера перебували 9 людей. За попередньою інформацією, в результаті падіння гелікоптера всі, хто перебував на його борту, загинули. Наразі на місці падіння гелікоптера працює пошуково-рятувальна група", - додав прес-офіцер АТО.

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Як повідомляв УНІАН, раніше про те, що під Слов'янськом терористи збили з ПЗРК український гелікоптер Мі-8, внаслідок чого загинули 9 військовослужбовців, включаючи 3 членів екіпажу, що були на борту, повідомив керівник групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук.