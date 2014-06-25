Порошенко підписав закон про зарахування військової служби до страхового стажу

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 5 червня.

Змінами до статті 8 закону визначається, що час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону "Про оборону України", зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України.

Стаття 18 доповнюється положенням про те, що членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону "Про оборону України", гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього закону.

Читайте також«Ощадбанк» увів кредитні канікули для мобілізованих до лав української армії

Порядок виплати грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців визначається Міністерством оборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і правоохоронними органами, а також військовими формуваннями, правоохоронними і розвідувальними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями.