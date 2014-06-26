На одному з загальновійськових полігонів триває бойове злагодження танкових підрозділів

Як зазначив командир танкового підрозділу, для виконання вправ необхідна злагодженість дій не тільки екіпажу, але і взводу.

"Наприклад, на ураження броньованого об’єкта у екіпажу є лише три снаряди та трохи більше однієї хвилини, а відхід з бойової позиції всі екіпажі повинні здійснити одночасно, прикриваючи один одного. Враховується все: і влучність, і час виконання завдання", - повідомив офіцер.

Протягом підготовки до виконання вправ було перевірено знання танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, порядку визначення вихідних установок для стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів, навичок у розвідці цілей спостереженням та цілевказівок, а також виконання нормативів з вогневої підготовки - усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби. Особлива увага зверталася на вивірку прицілів, перевірку боєм танкових гармат та приведення спарених з гарматою кулеметів до нормального бою.

"Військовослужбовці розуміють, що кожна хвилина, проведена на полігоні, це досвід та вміння, які можуть врятувати життя не лише йому, а й екіпажу. Відповідальність та почуття патріотизму у нас високе, і ми у будь-яку хвилину готові виконати поставлені завдання", - наголосив командир танкового підрозділу.