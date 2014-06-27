На БТР-80, які залучаються до АТО, за кошти благодійників встановлять додатковий захист

"Як показав бойовий досвід, дана проста конструкція убезпечує екіпаж бойових машини від дії кумулятивних пострілів, випущених з гранатометів типу РПГ-7, РПГ-22 чи РПГ-26. Потрапивши в цю решітку, граната застрягає і розривається на відстані півметра від броні. До речі, з фінансуванням даного проекту нам допомогли Харківська обласна державна адміністрація та благодійні організації регіону, тож бюджетні кошти для цієї справи не знадобилися", — пояснив представник штабу антитерористичної операції.

За словами директора ДП «Харківський механічний завод» Людмили Яценко, з проектуванням захисних екранів допомогли колеги з ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова». Основну ж роботу, нову для підприємства, опанували власними силами і в короткий термін.

Читайте такожНацгвардія отримала п’ять нових БТР-3Е Київського бронетанкового заводу - ЗМІ

"На перший пробний зразок, встановлений на БТР-80, пішло трохи більше доби. Врахували недоліки і, за погодженням із військовими, приступили до серійного виготовлення. Вже цього тижня ми відправимо до зони АТО не менше п’яти решітчастих екранів, решту направимо на Донбас протягом наступних двох тижнів", — розповіла Людмила Яценко.