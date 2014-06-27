На Хмельниччині випробовують перший відремонтований в Україні ЗРК Бук-М1

Ці ЗРК — чи не останні зразки озброєння ЗС України, ремонт яких був освоєний на підприємствах ДК «Укроборонпром». Складність полягала в тому, що на відміну від багатьох зразків озброєння та військової техніки, ЗРК даного типу ніколи не розробляли й не ремонтували в Україні. Освоєння ремонту зенітних ракетних комплексів в Україні спонукало спеціалістів ДК «Укроборонпром» провести не тільки організацію ремонтних робіт. Ключові системи електронної складової цих комплексів сьогодні виробляються тільки в Росії, або не виробляються взагалі. ДП «Укроборонсервіс» справилося із поставленим завданням та у кооперації з суміжниками освоїло ремонт не лише шасі, а й високотехнологічних вузлів і агрегатів. Спеціалісти держпідприємства провели складний комплекс робіт із заміни цих приладів на аналогічні, що виготовлені в Україні.

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— Техніка прийнята повністю у справному стані, ремонт проведено якісно, на достатньо високому рівні, — розповів заступник командира частини з озброєння.

Тимчасово виконуючий обов’язки командира полку підкреслив, що після завершення здавально-приймальних випробувань відремонтований ЗРК Бук-М1 буде готовий до бойового чергування в системі протиповітряної оборони держави.