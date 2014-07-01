Військовим на Чернігівщину передали бронежилети та спеціальні тактичні окуляри

За власний кошт працівниками армійської газети було закуплено тактичні окуляри, а бронежилети 4 ступеню захисту особисто передав співвласник видавничої групи Олег Свірко. За його словами, до ініціативи допомогти підсилити наше військо долучилися його друзі та колеги по роботі. Окрім засобів захисту ще вдалося закупити продукти харчування та необхідні в побуті речі.

"Закупити бронежилети, що мають необхідний ступінь захисту та відповідний сертифікат, сьогодні непросто. Нещодавно наш колектив вже надіслав 60 бронежилетів до іншого підрозділу, який нині виконує завдання на сході нашої держави. Але в цій роботі ми крапку не ставимо, навпаки - ми лише активізуємось", - розповів підприємець.

Закуплену допомогу передали з рук в руки військовослужбовцям батальйону територіальної оборони, що зараз проходить злагодження в одному з навчальних центрів Збройних Сил України та вже незабаром виконуватиме завдання за призначенням.

"Перше, що необхідно хлопцям це засоби захисту. Це мають бути бронежилети не нижче 4 класу захисту. Нині батальйон забезпечений лише на 50 відсотків", - зазначив заступник командира батальйону по роботі з особовим складом підполковник Ігор В.

Бронежилети пройшли перевірку на полігоні: постріл зі снайперської гвинтівки бронежилет витримав. Моделі переданих тактичних окулярів аналогічні тим, що використовуються у збройних силах провідних країн світу та розроблені для роботи в ускладнених погодних умовах. Якісні балістичні лінзи захищають у бойових умовах очі військовослужбовців від уламків та пилу.