ЗСУ роблять все, для того щоб в найкоротший час на Донбас повернувся мир - Коваль

«Свою точку зору щодо введення воєнного стану я вчора висловив на засіданні РНБО України. Я і колегія Міністерства оборони не є прихильниками введення воєнного стану в нашій країні, особливо в тих районах, де проводиться антитерористична операція. В учасників АТО, в яких беруть участь сили та засоби Збройних Сил України, достатньо повноважень для того, щоб виконати всі завдання, визначені Президентом України», — звернувся до жителів Донецької та Луганської областей в прямому ефірі програми «События» на каналі «Україна» виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль.

"По-перше, жителі Донецької та Луганської областей, які контактують з нашими військовими, вже не такі, якими були три місяці тому. Це люди, які по-доброму, по нормальному зустрічають свої Збройні Сили. Вони бачать в наших військовослужбовцях визволителів, які прийшли на нашу рідну землю з однією місією — принести спокій в їх будинки і зробити так, щоб мир повернувся на багатостраждальну землю Донбасу", — акцентував увагу тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України.

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"Хочу звернутися до громадян Донецької та Луганської областей. Збройні Сили України та Національної гвардії роблять все, для того щоб в найкоротший час у ваші будинки повернувся мир. Прошу вас надавати повне сприяння Збройним Силам, і пам’ятати, що в цих Збройних Силах служать ваші батьки і брати, які несуть вам мир. Антитерористична операція закінчиться тоді, коли останній найманець піде з нашої землі. Ми будемо робити все, щоб це відбулося в найкоротші терміни", — сказав генерал-полковник Михайло Коваль.

"Є дуже добре прислів’я «Самий хиткий мир краще ніж прекрасна війна». Воно актуальне і для нас. Ми — військові люди і виконуємо завдання. Але якщо вороги приймуть ті умови, які визначив Президент України, я впевнений, що в недалекому майбутньому настане мир", — зазначив виконуючий обов’язки Міністра оборони України.