Військові ремонтники відновили майже 150 одиниць техніки, пошкодженої в АТО

За його словами, найчастіше у техніці, яка прибуває, зламаними є прилади спостереження бойових машин, фари і трансмісія.

"Більшість БТРів та БМП, що побували в зоні АТО, мають пошкодження броні від пострілів з РПГ, пробоїни від влучення снайперів та кулеметників ворога", - зазначив офіцер.

Як пояснив фахівець-ремонтник, характер пошкоджень свідчить про те, що їх завдали професіонали військової справи.

Для прикладу підполковник Віталій Бахмат продемонстрував БМП, яку днями притягнули до частини, зі слідами численних пошкоджень. Бойова машина була уражена двома пострілами з РПГ у бокову броню та трансмісійне відділення, у ній наявні сліди від кулеметних черг та пострілів снайпера.

Усю техніку, яка прибуває, ремонтники відновлюють і повертають до строю. За час антитерористичної операції відновлено майже 150 бойових машин.

Днями до частини надійде відповідний матеріал та технічна документація з Харкова для встановлення на бойові машини протигранатометної сітки. За словами ремонтників, тепер кожна броньована машина буде облаштовуватись подібними приладами захисту.