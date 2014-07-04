Обговорено питання покращення стану морально-психологічного забезпечення учасників АТО

Проблеми морально-психологічного забезпечення участі особового складу Збройних Сил України в антитерористичній операції, а також питання соціального захисту учасників бойових дій були розглянуті 3 липня під час науково-практичного семінару в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Зі вступним словом перед професорсько-викладацьким складом військових вишів та представниками структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу ЗС України виступив заступник Міністра оборони України Іван Руснак. Він констатував, що аналіз впровадження державної гуманітарної політики у ЗС України та організації морально-психологічного забезпечення особового складу виявив низку недоліків у роботі багатьох структурних підрозділів Міноборони та Генштабу. Серед них Іван Руснак назвав відсутність в оборонному відомстві кваліфікованих спеціалістів з цивільно-військових відносин, низьку інформованість населення регіонів щодо причин виникнення кризової ситуації та заходів, які здійснюються для нормалізації обстановки державою та Збройними Силами України. Була відмічена неефективна робота щодо захисту особового складу та населення від негативного інформаційно-психологічного впливу та ворожої пропаганди. Вказано на недоліки системи підготовки кадрових офіцерів виховних структур та військових журналістів, зокрема, обмежене державне замовлення на їх підготовку. Констатовано незадовільну підготовленість офіцерів виховних структур запасу, неможливість їх професійного застосування через відсутність навичок проведення організаційних заходів та невміння вести індивідуальну та колективну виховну роботу тощо.

У своїх виступах учасники семінару піддали поглибленому аналізу проблемні питання та обговорили пропозиції щодо термінового та суттєвого покращення стану морально-психологічного забезпечення, соціальної захищеності військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України, у тому числі призваних у ході часткової мобілізації.

Зокрема, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління по роботі з особовим складом ЗС України генерал-майор Олександр Розмазнін детально проаналізував стан морально-психологічного забезпечення підрозділів після відмобілізування та їх підготовку до виконання завдань у рамках антитерористичної операції, визначив основні проблеми та запропонував шляхи їх вирішення. Він наголосив на необхідності налагодження взаємодії військових з місцевими органами державної влади та населенням у районах виконання завдань. Запропонував вжити заходів для оперативного інформування військових підрозділів та населення щодо суспільно-політичної обстановки в державі, підвищення рівня технічного оснащення підрозділів наших військ.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики МО України Олександр Щербінін висвітлив недоліки нормативно-правової бази з питань гуманітарної та соціальної політики щодо забезпечення Збройних Сил, запропонував підготувати зміни та поправки до низки законодавчих актів.

З великою зацікавленістю присутні вислухали пропозиції щодо необхідності запровадження єдиної системи морально-психологічного забезпечення сектору безпеки і оборони держави, які надав провідний науковий співробітник Гуманітарного інституту НУОУ Віктор Алещенко. А начальник цього ж інституту полковник Віктор Грицюк запропонував змінити, з урахуванням сучасних вимог, підхід до підготовки фахівців для органів роботи з особовим складом та військових інформаційних структур.

Конструктивними та змістовними були виступи й решти учасників семінару.

На підставі узагальнення результатів, обговорення виступів учасників семінару та наданих Департаментом гуманітарної та соціальної політики обґрунтувань, будуть надані пропозиції на ім’я Міністра оборони України щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення ситуації щодо зазначених питань.