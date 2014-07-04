Волонтери подарували морським авіаторам збірний будинок на 12 кімнат

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Украни.

"Двоповерховий будинок блочно-модульного типу на дванадцять кімнат презентували особовому складу представник фонду допомоги української армії «Крила Фенікса» Неллі Стельмах та начальник штабу з’єднання підполковник Микола Литвиненко", - сказано в повідомленні.

Будинок слугуватиме потребам льотно-технічного складу бригади, у ньому перебуватиме група обслуговування авіаційної техніки.

Читайте такожЛітак – живий, просто трохи захворівЯк розповіла Неллі Стельмах, за допомогою соціальних мереж волонтерам за місяць вдалося зібрати необхідну суму — 476 тис. грн, за які було закуплено будинок та всі необхідні матеріали: труби, сантехніку, електрообладнання і навіть бойлери. Особовий склад бригади підготував фундамент для будинку та під’єднав його до інженерних мереж.

Підполковник Микола Литвиненко зазначив, що військовослужбовці дуже вдячні за допомогу усім небайдужим людям, які перерахували необхідну кількість коштів, а також волонтерам, які організували їх збір, закупівлю та установку нового приміщення в такі короткі строки.