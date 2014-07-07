Звільнення міст від терористів позитивно впливає на настрої населення - Міноборони

Позитивно впливає на суспільно-політичну обстановку та настрої мирного місцевого населення в Донецькій області звільнення від терористів населених пунктів Слов’янського, Артемівського, Маріїнського районів та міста Щастя, де вживаються заходи з відновлення інфраструктури, органів державної влади, державних установ та теле-, радіомережі. Також налагоджується постачання харчових продуктів, питної води та іншої допомоги силами АТО.

Основні зусилля підрозділів Збройних Сил України, залучених до антитерористичної операції, зосереджені на знищенні баз підготовки, осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над Державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту. При цьому особливу увагу військовослужбовці приділяють запобіганню втрат серед мирного населення та безпеці цивільних громадян.

Інженерними підрозділами Збройних Сил України проводиться робота щодо розмінування доріг, мостів, будівель. У Красному лимані евакуйовано 700 боєприпасів калібру 122 мм. Знищено 10 боєприпасів калібру 152 мм для гаубиці Д-30, тридцять детонаторів, 3 гранати РГД-5. У Слов’янську виявлено 2 машини боєприпасів, 2 кг вибухової речовини часів Великої Вітчизняної війни.

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Вчора у Миколаївці знайдена 1 тонна тротилу, боєприпаси. Також, виявлено і знешкоджено 3 протипіхотні осколкові міни МОН-100 та 3 протитанкові міни.

Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно десять обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України. У відповідь терористи отримують гідну відсіч.

Так, цієї ночі терористи обстрілями з мінометів та стрілецької зброї блокпости в районі населених пунктів Амвросіївка, Довжанське, Рубіжне, а також неподалік населеного пункту Кремінне, де вогонь вівся з лісосмуги.

У результаті активних дій сил АТО в рядах бойовиків та найманців спостерігаються панічні настрої, що спричиняє численні випадки здачі в полон, переходу на сторону українських силовиків, або спроби втеч із зони АТО.