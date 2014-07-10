У звільнених від терористів населених пунктах тривають роботи з розмінування

З метою якомога швидшого повернення мешканців населених пунктів до нормального життя, бійці інженерних підрозділів прокладають маршрути для доставки гуманітарних вантажів, убезпечують роботу бригад, які здійснюють відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Лише за останні кілька днів сапери знешкодили майже тонну вибухівки ТНТ (тротил), близько десятка саморобних вибухових пристроїв, а також двадцять протитанкових та протипіхотних мін, закладених терористами.

На територіях, які підлягають розмінуванню сапери нерідко знаходять також боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, що ускладнює роботу військових інженерів.

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Під час розмінування адміністративних та житлових будівель, автомобільних шляхів та мостів військовослужбовцям саперних підрозділів доводиться мати справу із сучасними різноманітними методами закладання вибухівки та способів мінування, що свідчить про залучення терористами професійно підготовлених підривників.