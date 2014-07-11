У Києві показали російську зброю, вилучену в терористів на Донбасі

В суботу на території столичного меморіального комплексу Національного музею Великої Вітчизняної війни відбулося офіційне відкриття виставки доказів причетності Росії до підтримки терористів, які діють на сході України.

В експозиції виставлені захоплені українськими військовими документи, зброя та бойова техніка, які були передані бойовикам з РФ.

Читайте такожВ Словʼянську знайшли арсенал для партизанської війни російського виробництва

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, на території музею виставлені зразки озброєння та військової техніки російського виробництва, яку захопили військовослужбовці Збройних Сил України та інших силових підрозділів, що беруть участь в АТО.

Читайте такожАкредитованим в Україні дипломатам показали зброю, вилучену у терористів в зоні АТО

Зокрема, представлені різні модифікації РПГ, протипіхотні міни, ПЗРК, БМ-21 “Град”. Серед іншого – самохідна артилерійська установка “Нона” і протипіхотні міни МОН-50, які в Україні не виробляються і є на озброєнні армії сусідньої країни.