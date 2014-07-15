Бойовики продовжують обстріли житлових районів Луганська та інших міст з метою дискредитації сил АТО

Внаслідок загострення суспільно-політичної обстановки в східних областях та наявності ризиків для життя мирних мешканців збільшується потік переселенців в центральні та західні області України.

В населених пунктах та містах на території, котра поки що підконтрольна бойовикам, продовжується захоплення приватного житла мирних громадян, комерційних фондів нерухомості та обладнуються опорні пункти.

Водночас, серед бойовиків поширюються прояви дезертирства та здачі в полон.

Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно шістнадцять обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України.

О 19.45 та 21.20 відбувся обстріл зі стрілецької зброї та мінометів позицій сил АТО в районі населеного пункту Олександрівка, Донецької області. Близько опівночі терористи обстріляли з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» позиції сил АТО поблизу населеного пункту Амвросіївка. О 2.15 — зі стрілецької зброї та мінометів обстріляні блокпости поблизу населених пунктів Стукалова Балка і Провалля (Луганська область) з боку селища Металіст. Близько 5.15 терористи обстріляли з ПТКР блокпост сил АТО поблизу Степановки. У відповідь сили АТО відкрили вогонь.

14 липня близько 12.30 під час виконання завдання щодо повітряно-транспортного забезпечення сил АТО, в небі над Луганськом, в районі шахти «Східна» терористами збитий військово-транспортний літак Повітряних Сил ЗС України Ан-26.

Також вчора, з метою дискредитації підрозділів Збройних Сил України та інших силових структур, які беруть участь в АТО, бойовики знову розгорнули у житлових районах Луганська реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та відкрили хаотичний вогонь по кварталах міста (квартали Мирний, Степний та Ольховський). Серед місцевого населення є жертви. Після обстрілів на місце подій оперативно прибувають знімальні групи російських телеканалів та показують провокативне відео, що нібито це зроблено українськими військовослужбовцями.