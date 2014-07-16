Яценюк у таборі Нацгвардії під Ізюмом вручив нагороди бійцям АТО

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр-міністр вручив військовим ордени, медалі почесні грамоти та годинники.

Орденами, медалями та відзнаками були також нагороджені бійці, удостоєні нагород посмертно.

Після церемонії нагородження її учасники хвилиною мовчання вшанували бійців, котрі загинули під час АТО.

“Треба не забути їхні сім'ї. Це моя відповідальність як прем'єр-міністра України”, - сказав Яценюк.

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Звертаючись до бійців він висловив їм подяку та наголосив на необхідності боротьби за мир в Україні.

“Вас підтримують мільйони українців, на вас сподіваються ваші мами, ваші батьки, ваші діти, майбутні онуки і вся Україна. Як бороните державу - так ми будемо жити завтра", - сказав прем'єр. "За мир треба боротися і мир треба відвойовувати”, - додав він.