Міноборони спростовує інформацію про втрату двох Су-25

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні, 16 липня, близько 13.00 під час виконання бойового завдання в районі проведення антитерористичної операції терористами з переносного зенітного ракетного комплексу було нанесено ушкодження веденого літака пари Су-25", - сказано в повідомленні.

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Командир корабля не постраждав. Літак має незначні ушкодження та підлягає відновленню.