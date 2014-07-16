Міноборони спростовує інформацію про втрату двох Су-25
19:31, 16 липня 2014Військо
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Інформація, що поширюється бойовиками щодо втрати Збройних Сил України двох штурмовиків Су-25, не відповідає дійсності.
Дані про втрату двох Су-25 не вірогідні - Міноборони / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
"Сьогодні, 16 липня, близько 13.00 під час виконання бойового завдання в районі проведення антитерористичної операції терористами з переносного зенітного ракетного комплексу було нанесено ушкодження веденого літака пари Су-25", - сказано в повідомленні.
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Командир корабля не постраждав. Літак має незначні ушкодження та підлягає відновленню.
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