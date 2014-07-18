Військові зустрілися з виробниками обладнання, яке захищає авіацію від ПЗРК

Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці між іноземним виробником обладнання для захисту авіаційної техніки (Selex ES) та Повітряними Силами Збройних Сил України.

Під час зустрічі командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Юрій Байдак наголосив на нагальній необхідності встановлення додаткового захисту на українські військові літаки, та висловив зацікавленість у пропозиції іноземних виробників.

— Нас надзвичайно турбує питання захисту наших літаків та вертольотів від переносних зенітно-ракетних комплексів та інших ракет, які повсякчас використовують терористи на сході країни, — наголосив командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Юрій Байдак. — Тому ми, по можливості, і за наявності коштів, через відповідні укладені домовленості і договори між нашими країнами плануємо замовляти продукцію у цієї компанії.

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— Звичайно, задля захисту своєї авіатехніки ми в першу чергу будемо використовувати продукцію вітчизняних виробників. Водночас, обладнання, яке не виробляється нашими вітчизняними підприємствами, ми будемо замовляти закордоном, — підкреслив генерал-полковник Юрій Байдак.

Командувач Повітряних Сил повідомив, що поінформує керівництво оборонного відомства про зустріч, та доповість про необхідність закупівлі захисного обладнання для вітчизняної військової авіації.

На завершення зустрічі генерал-полковник Юрій Байдак подякував працівникам фірми Selex ES за можливість провести переговори, та висловив упевненість у перспективі майбутньої співпраці.

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Довідка. Компанія Selex ES займається розробкою, виготовленням та встановленням на військову та цивільну авіатехніку спеціального обладнання, яке дозволяє захищати літаки та вертольоти від ураження наземними переносними зенітно-ракетними комплексами, а також іншими ракетами. Відома на увесь світ фірма, яка користується попитом в усьому світі, не лише виробляє продукцію, а й надає своїх фахівців для встановлення і обслуговуваня спеціального обладнання.