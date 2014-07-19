ЗСУ взяли під контроль частину Луганська та розблокували місцевий аеропорт - Гелетей

Про це міністр оборони України доповів Президенту.

Міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей доповів Президенту України Петру Порошенку про те, що Збройні Сили України взяли під контроль південно-східну частину міста Луганськ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Читайте такожПоблизу аеропорту Луганська знайдені тіла чотирьох військових Також українські військові розблокували аеропорт Луганська. Збройні Сили продовжують звільнення населених пунктів України від угруповань бойовиків.

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