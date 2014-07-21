Сили АТО контролюють ситуацію та здобувають перевагу на сході України

Найбільш складною є ситуація у містах та населених пунктах Луганськ (аеропорт), Донецьк, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Краснодон, Сніжне, Антрацит, Амвросіївка, Тарани, Попасна та у прикордонній зоні. Протягом доби терористами здійснено двадцять п’ять обстрілів блокпостів та позицій підрозділів, залучених до АТО.

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За вчорашній день сили АТО провели в Луганську операцію, завдяки якій бойовики залишилися відрізаними від постачання. Розуміючи це, вони чинять шалений опір. Аеродром «Луганськ» забезпечений боєприпасами, матеріально-технічними засобами, але сили бойовиків були відтиснуті звідти.

Також підрозділи АТО частково заблокували місто Лисичанськ. Протягом ночі бойовики зробили декілька спроб виходу. В результаті бойових сутичок сили АТО знищили техніку і живу силу противника. Майже 30 бандитів взяли в полон. З півночі під контроль військових АТО взято периметр поблизу населеного пункту Рубіжне. Підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії проводять заходи по зачистці території.

Вночі зі сторони населеного пункту Гостра Могила бойовиками було здійснено обстріл аеродрому Луганськ з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Військовослужбовці ЗС України відкрили вогонь у відповідь. Втрат немає.

Також протягом доби в районі населених пунктів Предтечіно і Кодима зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпости, де несуть службу сили АТО. Військові відкрили вогонь у відповідь.

На деяких східних напрямках ситуація характеризується активною діяльністю терористичних угрупувань. Бойовики намагаються утримати під своїм контролем міста Донецьк, Горлівка, Авдіївка. Однак підрозділи, які беруть участь в АТО, дають гідну відсіч озброєним бойовикам.

На західних рубежах ущільнюється кільце навколо Донецька та Горлівки. Військові зайняли значну територію між Артемівськом, Горлівкою, Констянтинікою. Розширюється зона контролю навколо аеродрому Донецьк, що дозволяє підрозділам АТО вирішувати питання забезпечення наземним шляхом та суттєво підриває позиції бойовиків у цьому напрямку. В цілому по трьох напрямках сили АТО контролюють ситуацію та здобувають перевагу в регіоні.

Бойовики зосередили основні зусилля на утриманні передмість Лисичанська і Попасної та підступах до них. На блокпостах обладнані місця для позицій броньованої техніки. На даному напрямку тривають активні бойові дії. Бойовики намагаються утримати під контролем ділянки районів населених пунктів Успенка, Маринівка, Дякове. Підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії проводять заходи по зачистці території цих міст від терористів.