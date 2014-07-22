Армійські фехтувальниці здобули бронзу Чемпіонату світу з фехтування у командному заліку



Триває чемпіонат світу з фехтування, на якому спортсменки команди майстрів з фехтування Центрального спортивного клубу Збройних Сил України старший сержант служби за контрактом Ольга Жовнір, працівники Збройних Сил України Аліна Комащук та Олена Вороніна разом з партнеркою по команді Ольгою Харлан посіли третє місце в командному заліку (шабля жіноча).

Українки здобули перемогу у італійок із рахунком 45:42.

Голова ЦСК ЗС України Вадим Височин привітав дівчат із вдалим виступом.