Армійські фехтувальниці здобули бронзу Чемпіонату світу з фехтування у командному заліку
17:59, 22 липня 2014Військо
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Українки здобули перемогу у італійок із рахунком 45:42.
mil.gov.ua
Триває чемпіонат світу з фехтування, на якому спортсменки команди майстрів з фехтування Центрального спортивного клубу Збройних Сил України старший сержант служби за контрактом Ольга Жовнір, працівники Збройних Сил України Аліна Комащук та Олена Вороніна разом з партнеркою по команді Ольгою Харлан посіли третє місце в командному заліку (шабля жіноча).
Українки здобули перемогу у італійок із рахунком 45:42.
Голова ЦСК ЗС України Вадим Височин привітав дівчат із вдалим виступом.
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