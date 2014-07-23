Ремонтні підрозділи ЗСУ відновили понад тисячу одиниць озброєння та військової техніки

Як повідомили в штабі оперативного командування «Південь», якщо поломки бойових машин не значні, то її ремонт проводиться безпосередньо у районах виконання бойових завдань. У разі більш трудомістких робіт, техніка транспортується до місць постійної дислокації ремонтних підрозділів.

"На стаціонарних ремонтних базах проводяться відновлювальні роботи на двигунах та ходових частинах, різних вузлах та агрегатах техніки. Також проводиться заміна гумотехнічних виробів тощо", - розповів старший офіцер штабу оперативного командування.

Слід відзначити, що для своєчасного ремонту озброєння та військової техніки держава постійно та своєчасно забезпечує ремонтні підрозділи усім необхідним. Зокрема, в достатній кількості є запасні частини, паливо мастильні матеріали та висококваліфіковані спеціалісти.

Загалом фахівцями ремонтних підрозділів, підпорядкованих оперативному командуванню «Південь», відновлено понад тисячу одиниць бронетанкової та автомобільної техніки, яка задіяна до виконання бойових завдань на сході країни.