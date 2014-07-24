Військові лікарі Харкова допомогли понад 600 пораненим в зоні АТО бійцям

— Майже 400 фахівців нашої військово-медичної установи на місці та у польових таборах на Донбасі залучені до лікування чи реабілітації українських воїнів. Також в якості підсилення до нас прибули кращі військові лікарі з інших госпіталів, — зазначив заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Микола Карпенко.

За словами військових медиків, проблем із всебічним забезпеченням немає. Усе необхідне для роботи з пацієнтами надходить як централізовано з Києва, так і від благодійних організацій.

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— На даний час у нас перебуває майже 90 чоловік, які прибули із зони АТО. Ми тісто співпрацюємо з цивільними медичними установами Харківщини. Зауважу, що велика матеріально-технічна допомога надходить з боку місцевих органів самоврядування та пересічних громадян, — пояснив полковник медичної служби Микола Карпенко.