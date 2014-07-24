Будівельники за власний кошт відремонтували казарми полку зв’язку ВМС ЗСУ

У військовому містечку передислокованого із Криму в Одеську область окремого полку зв’язку Військово-Морських Сил Збройних Сил України відбулася урочиста церемонія з нагоди завершення відновлювальних робіт в будівлях, призначених для проживання військовослужбовців.

Представникам командування флоту, гостям військових моряків і журналістам було представлено практично заново побудовані, але тепер вже у відповідності до сучасних стандартів, казарму особового складу та казарму поліпшеного типу (гуртожиток) для проживання військовослужбовців служби за контрактом. Капітальний ремонт та реконструкцію за власний кошт провели товариство «Рунікон строй інвест» і колективне підприємство «Будова».

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"Ще три місяці тому інфраструктура цього військового містечка, що тривалий час не експлуатувалося, мала досить неошатний вигляд. Сьогодні ж ми маємо реальний результат: військовослужбовці перебуватимуть в умовах, які дійсно відповідають усім стандартам і вимогам", — зазначив під час мітингу у військовій частині командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Сергій Гайдук.

За його словами, будівельниками виконано дуже великий обсяг робіт, і відновлені житлові приміщення стали справжнім подарунком військовим морякам до їх професійного свята — Дня флоту України, який відзначатиметься 27 липня. Крім того, на думку командувача, відновлення інфраструктури полку зв’язку, яке продовжується, — це добрий показник єдності українського народу і ВМС ЗС України.

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"У непростий для держави і для будівельних організацій час вами було прийнято рішення бути разом з військовими моряками. Батьківщина, флот цього вашого вчинку не забудуть", — зазначив Гайдук. Він щиро подякував будівельним організаціям за зроблену роботу.

Рішенням командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за значний особистий внесок у відновлення інфраструктури військового містечка було нагороджено групу будівельників.