Основний удар сил АТО спрямовано на угрупування, які захопили Горлівку

«Після того як вчора ввечері було звільнено Лисичанськ, наш головний удар спрямований на Горлівку, тому що це місто є основним стратегічним пунктом, який є дорогою до Донецька», - заявив він.

«Як тільки угрупування терористів у Горілвці буде знешкоджено, відкривається прямий шлях до Донецька, при цьому йде блокування Донецька з інших боків, і бойовикам не дають можливості залишити його, а також отримати підкріплення з боку кордону», - додав Лисенко.

Читайте такожЗа тиждень сили АТО звільнили десять населених пунктів - РНБО (карта)За його словами, «запеклі бої йдуть в напрямку Луганська, особливо у прикордонній смузі».