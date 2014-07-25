Основний удар сил АТО спрямовано на угрупування, які захопили Горлівку
13:46, 25 липня 2014Військо
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Сили АТО докладають зусиль для звільнення Горлівки / wikimedia.org
«Після того як вчора ввечері було звільнено Лисичанськ, наш головний удар спрямований на Горлівку, тому що це місто є основним стратегічним пунктом, який є дорогою до Донецька», - заявив він.
«Як тільки угрупування терористів у Горілвці буде знешкоджено, відкривається прямий шлях до Донецька, при цьому йде блокування Донецька з інших боків, і бойовикам не дають можливості залишити його, а також отримати підкріплення з боку кордону», - додав Лисенко.
Читайте такожЗа тиждень сили АТО звільнили десять населених пунктів - РНБО (карта)За його словами, «запеклі бої йдуть в напрямку Луганська, особливо у прикордонній смузі».
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