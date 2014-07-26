Нагороджено пораненого при обстрілі блокпосту на Одещині морського піхотинця

Нагородження відбулося у одному з відділень Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де поранений перебуває на лікуванні, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

В ніч на 8 липня в Одеській області було здійснено обстріл одного з блокпостів. Пострілами невідомих з вогнепальної зброї було поранено військовослужбовця військово-морських сил матроса Сергія Криворотенка. Особовим складом блокпосту напад було відбито.

Керівник виду збройних сил вручив почесний нагрудний знак морському піхотинцю, привітав із Днем флоту України, який відзначатиметься 27 липня та побажав якнайскорішого одужання. "Ця нагорода є подякою за вашу ратну службу, за проявлену мужність. Ми чекаємо на ваше якнайшвидше повернення у підрозділ. Одужуйте, повертайтеся в стрій, ми на вас чекаємо", - зазначив командувач військово-морських сил, контр-адмірал Сергій Гайдук.

На базі міської лікарні міста Південне пораненого військовослужбовця було прооперовано військовими та цивільними медиками. Наразі стан його здоров’я задовільний.

Завдяки рішучим і професійним діям військовослужбовців під час відбиття нападу та надання первинної медичної допомоги пораненому на блокпосту морському піхотинцю вдалося запобігти утворенню критичного рівня втрати крові.