Міноборони: 14 поранених в АТО військових потребують протезування кінцівок

На сьогодні протезування кінцівок потребують 14 поранених в АТО військовослужбовців.

Про це повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій під час брифінгу у Військово-медичному клінічному центрі «Головний військово-медичний госпіталь».

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"Першому військовослужбовцю, батьку трьох дітей, вже зроблено протез ноги, який виготовлений на Львівському протезному заводі, за державні кошти. Це відбулося завдяки тому, що Верховна Рада України прийняла зміни до Закону «Про реабілітацію інвалідів в Україні», який дозволяє військовослужбовцям отримувати всі пільги. Це стосується протезування та забезпечення усіма засобами пересування за рахунок держави", — зазначив Андронатій.

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"Україна має потенціал у цьому плані. Наші фахівці пройшли навчання в іноземних фірмах, які готують протези. Слід розуміти, що недостатньо тільки протеза, адже спочатку робиться примірочний, через місяць-постійний, через рік він замінюється на більш функціональний — і це все робиться безкоштовно, у нас в державі. Тобто кожен, хто потребує протезування, включений у державну програму, і держава про нього турбується", — наголосив полковник.