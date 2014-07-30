Українська авіація знищила укріплення бойовиків під Макіївкою

17:34, 30 липня 2014
Військо
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Авіація сил АТО знищила військову техніку та укріплення бойовиків на околицях Макіївки Донецької області.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні в першій половині дня авіація завдала точкових ударів по скупченню терористів на околицях міста Макіївки. Були знищені військова техніка та укріплення бойовиків», - заявив він.

Читайте такожПункт пропуску «Маринівка» обстріляли "Градами" з території Росії - Тимчук«Є інформація щодо знищення установки «Град», яка була встановлена біля терикону шахти імені Кірова», - додав Лисенко.

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