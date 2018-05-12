Повітряні Сили: 10 років на варті повітряних просторів

Про те, як проходило становлення, та про сучасні завдання і проблеми розвитку виду розповідає командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Юрій Байдак.

– Товаришу командувач, створенню нового виду Збройних Сил України передували багаторічні дискусії щодо доцільності об’єднання Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони. Як Ви сьогодні оцінюєте ефективність проведених заходів зі створення українських Повітряних Сил?

– Плани щодо зосередження під єдиним керівництвом сил та засобів Збройних Сил, які задіяні в обороні держави у повітряному просторі, існували з самого початку створення вітчизняного війська. Ще в 1991 році була запропонована концепція розбудови Збройних Сил України, згідно з якою в період з 1994 по 1995 рік планувалося об’єднати Військово-Повітряні Сили та Війська Протиповітряної оборони в єдиний вид – Війська Повітряної оборони України. Однак, через фінансові та матеріально-технічні труднощі, процес об’єднання був призупинений до червня 2004 року, коли змінами до Закону України “Про Збройні Сили України” законодавчо визначено перехід Збройних Сил України на тривидову структуру – Сухопутні війська, Військово-Морські Сили та Повітряні Сили. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України та організаційної директиви Міністра оборони України за короткий період були сформовані командування Повітряних Сил, управління повітряних командувань, реформовані понад 300 військових частин Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони. І вже 1 грудня 2004 року Командування Повітряних Сил Збройних Сил України прийняло управління черговими силами у системі протиповітряної оборони держави.

У результаті створення нового виду Збройних Сил було отримано ряд суттєвих переваг в організації захисту повітряного простору нашої держави, ефективність яких підтверджується виконанням визначених завдань. Найголовнішою перевагою стало те, що Повітряні Сили стали єдиним видом ЗС України, який в мирний час виконує бойове завдання з охорони повітряного простору та прикриття важливих державних об’єктів. Під єдиним управлінням тут зосереджені сили і засоби авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, система контролю повітряного простору та єдина система розвідки й оповіщення. В умовах хронічного недофінансування суттєвим було і зменшення витрат на утримання органів управління за рахунок скорочення дублюючих структур.

- Як Ви зазначили, виконання бойового чергування з протиповітряної оборони – одне з головних завдань Повітряних Сил. Яким чином воно виконується сьогодні та які проблемні питання забезпечення безпеки повітряних кордонів нашої держави?

– Повітряні Сили забезпечують виконання визначених завдань, зокрема щодо стримування, у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України, збройної агресії проти України з повітря, прикриття важливих об’єктів держави, угруповань своїх військ від ударів засобів повітряного нападу та ураження військ і об’єктів противника. Повітряні Сили є єдиним видом Збройних Сил, який несе бойове чергування з протиповітряної оборони і виконує бойове завдання з охорони державного кордону України у повітряному просторі.

Бойові розрахунки авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів забезпечують охорону близько 7 тисяч кілометрів повітряного кордону України, здійснюють контроль за перельотами повітряних суден через державний кордон. До бойового чергування з протиповітряної оборони щодобово залучаються понад 3200 чоловік особового складу та близько 400 одиниць озброєння і військової техніки. Щоденно черговими силами здійснюється супроводження до 2000 повітряних цілей.

Завдяки черговим силам з протиповітряної оборони виявляються та припиняються порушення правил використання повітряного простору та порушення державного кордону в повітряному просторі. Скажімо, лише у цьому році виявлено понад п’ять тисяч порушень правил використання повітряного простору України, з них понад чотириста порушень класифіковано як порушення вимог щодо порядку перетинання державного кордону України. Така велика кількість порушень правил використання повітряного простору України пов’язана з діяльністю авіації Російської Федерації у повітряному просторі над територією тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, який є закритим для польотів літаків іноземних держав.

Також мають місце порушення державного кордону в повітряному просторі України і провокації зі сторони Російської Федерації. Зокрема, 3 липня цього року зафіксовано порушення використання повітряного простору України трьома гелікоптерами із розпізнавальними знаками Збройних Сил Російської Федерації. Загалом, попри існуючі проблеми, стан бойової готовності чергових сил та засобів забезпечує виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

– Які особливості виконання завдань Повітряними Силами після введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України”?

– Протистояння у центрі держави та регіонах, анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, терористична діяльність диверсійних груп та радикально налаштованих сепаратистів на сході країни змусили визначити нові пріоритети військового будівництва. В органах військового управління і військових частинах Повітряних Сил проведено ряд визначених заходів із відновлення та нарощування боєздатності.

У зв’язку з виконанням завдань підрозділами Повітряних Сил поза межами дислокації військових частин у вказаних районах розгорнуті вузли зв’язку на рухомих засобах. Особливу увагу зосереджено на підготовці підрозділів охорони щодо вдосконалення системи наземної оборони, маскування об’єктів, здійснення вогневої протидії противнику.

Також посилено винищувальне авіаційне прикриття важливих державних об’єктів та угруповань наших військ, посилено охорону військових аеродромів. Проведено ряд заходів з відновлення льотного вишколу льотних екіпажів та підвищення рівня справності авіаційної техніки.

У деяких військових частинах Повітряних Сил проведено відмобілізування та, після бойового злагодження, вони приступили до виконання завдань за призначенням у штатах воєнного часу.

У короткий період ми відновили підготовку фахівців підрозділів охорони, озброєних переносними зенітно-ракетними комплексами, зенітними установками та ручними протитанковими гранатометами, яка не проводилася у Повітряних Силах протягом останніх п’ятнадцяти років.

- А як Ви можете охарактеризувати готовність особового складу виду до виконання бойових завдань в районах проведення антитерористичної операції?

- Під час виконання бойових завдань в районах проведення АТО військовослужбовці Повітряних Сил повсякчас проявляють мужність, стійкість та самовідданість.

Тривалий час виконували завдання в умовах блокування об’єктів військової інфраструктури та постійних обстрілів і нападів терористів військовослужбовці військових частин Повітряних Сил, які дислокуються на території Луганської та Донецької областей.

Завдяки умілим діям та особистій хоробрості особового складу авіаційної комендатури Повітряних Сил, що дислокується на аеродромі м. Краматорськ, вперше за час озброєного протистояння у східних областях України вдалося відбити всі спроби бойовиків проникнути на територію аеродрому.

Ризикуючи життям, самовіддано виконує найскладніші завдання з несення бойового чергування, знищення броньованої техніки та вогневих позицій терористів, доставки гуманітарних вантажів, перевезення особового складу за планом і замислом штабу антитерористичної операції льотний склад авіаційних частин.

Наші літаки при виконанні бойових завдань на сході України постійно обстрілюються терористами зі стрілецької зброї та з новітніх російських переносних зенітно-ракетних комплексів. Внаслідок дій терористів бойові літаки неодноразово зазнавали ушкоджень, і лише завдяки високій професійності та мужності командирів екіпажів літаки.

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