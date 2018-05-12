Повітряні Сили: 10 років на варті повітряних просторів (продовження)

Після введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України” проведено значний обсяг робіт з відновлення справності парку літальних апаратів та забезпечення їх застосування за призначенням. Але сьогодні подальше відновлення справності авіатехніки потребує більш трудомістких робіт та залучення авіаремонтних заводів ДК “Укроборонпром” й низки інших підприємств для виконання капітального та середнього ремонту, вирішення питань забезпечення авіаційно-технічним майном (авіаційна гума, авіаційні акумуляторні батареї; піротехнічні засоби, гальмівні парашути, блоки, агрегати та контрольно-вимірювальна апаратура).

Потребує відновлення роботи виїзних ремонтних бригад на підприємствах ДК “Укр­оборонпром”, комплектування їх необхідним обладнанням, інструментом та контрольно-перевірочною апаратурою, створення ремонтного фонду у військових частинах, поповнення одиночних та групових ЗІП, налагодження поставок АКБ для військової техніки.

Для забезпечення оперативного відновлення справності озброєння та військової техніки доцільно спростити порядок проведення тендерних процедур для централізованих закупівель робіт і послуг.

На початковому етапі залучення сил і засобів до проведення антитерористичної операції ми відчували проблеми, пов’язані з недостатнім забезпеченням пально-мастильними матеріалами (авіаційним гасом, автомобільним бензином, дизельним пальним). На цей час ситуація покращилась – пальне для виконання завдань в рамках операції ритмічно надходить до військових частин.

Однією із проблем при організації життєдіяльності особового складу окремо розташованих підрозділів в районах бойового призначення стало забезпечення надійної охорони та оборони обраних позицій, особливо у регіонах з нестабільною суспільно-політичною обстановкою. Як показав досвід, в умовах дій диверсійно-розвідувальних груп та злочинних угруповань неможливо у повному обсязі самостійно вирішити завдання як бойового застосування, так і охорони та оборони позиції окремого розташованих підрозділів штатом мирного часу.

Спочатку не вдалося оперативно вирішити питання забезпечення військових частин і підрозділів, що перебувають в зоні проведення АТО, індивідуальними засобами захисту, зокрема бронежилетами. Разом з тим, за результатами отриманого досвіду під час залучення визначених сил та засобів радіотехнічних та зенітних ракетних військ до АТО ми розпочали роботу щодо створення більш гнучкої системи матеріально-технічного забезпечення.

– Розвиток Повітряних Сил як високотехнологічного виду Збройних Сил України неможливий без оновлення озброєння та військової техніки. Що зроблено з цих питань останнім часом та планується на перспективу?

– Підвищення бойових можливостей військових частин та підрозділів Повітряних Сил здійснюється з урахуванням визначених завдань та реального фінансово-економічного стану держави.

Головним напрямком розвитку військової авіації на цей час і на найближчу перспективу є модернізація літаків і вертольотів, що стоять на озброєнні із одночасним виконанням ремонту та відповідним продовженням ресурсних показників. За ініціативи авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України було прийнято рішення щодо модернізації основних типів авіаційної техніки, що є на озброєнні Збройних Сил України.

На сьогодні прийняті на озброєння модернізовані за першим варіантом літаки МіГ-29МУ1, Су-25М1, Су-25УБМ1, Л-39М1, модернізовані тренажери літаків МіГ-29, Л-39, вертольота Мі-8МТВ та мобільний комплекс для літака МіГ-29. Роботи з їх подальшої модернізації продовжуються.

В авіації Повітряних Сил вже експлуатуються біля 30 модернізованих літаків та 7 модернізованих тренажерів і мобільних комплексів.

Окрім зазначеного, в інтересах авіації Повітряних Сил виконуються роботи зі створення середнього військово-транспортного літака Ан-70, військово-транспортного літака для потреб Повітряних Сил Збройних Сил України на базі Ан-158. Плануються до відкриття дослідно-конструкторські роботи з модернізації літаків Су-24М, Су-24МР, комплексних тренажерів літаків Су-24М (МР), Су-25, Су-27, зі створення універсального модуля керування для модернізованих авіаційних бомб, з розробки керованої авіаційної ракети “повітря-повітря”.

Для підвищення бойової ефективності та захищеності літальних апаратів від керованих ракет, проводяться роботи щодо оснащення їх сучасними системами захисту вітчизняного виробництва. Під доведений фінансовий ресурс сплановано та проводяться заходи щодо закупівлі на авіаційних ремонтних підприємствах послуг з ремонту літальних апаратів, авіаційних двигунів, їх складових і комплектувальних виробів, закупівлі необхідного авіаційно-технічного майна.

Командування виду успішно проводить роботу щодо повернення до бойового складу ОВТ, що знаходиться на державних ремонтних підприємствах Держконцерну “Укроборонпром”. Завдяки наполегливій праці особового складу силами та засобами авіаційних технічно-експлуатаційних частин Повітряних Сил відновлено понад 70 літальних апаратів.

До зенітних ракетних військових частин з Державного підприємства “Укроборонсеріс” після ремонту повернуто зенітні ракетні комплекси С-300 та БУК-М1. Для покращення справності зенітних ракетних комплексів проводяться заходи з налагодження регенерації та виробництва на державних підприємствах.

З урахуванням воєнно-політичних реалій до кінця 2014 року планується запровадження ремонту з модернізацією на вітчизняних підприємствах зенітного ракетного комплексу БУК-М1. Також вживаються організаційні та практичні заходи щодо здійснення “малої” модернізації зенітних ракетних комплексів, а саме заміна застарілих складових на ті, що виробляються промисловістю України, та подібні за призначенням.

Проводяться заходи з відновлення зенітного ракетного обладнання силами інженерно-технічного складу підрозділів зенітних ракетних військ із залученням фахівців державних науково-виробничих підприємств. Прогнозується закупівля та дослідна експлуатація універсального модуля для діагностування і проведення поточного ремонту чарунок, блоків до зенітних ракетних комплексів фахівцями військових частин.

Продовжується розробка нових радіолокаційних станцій для потреб радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. За результатом проведеної протягом останніх років роботи прийнято на озброєння Збройних Сил України ряд нових та модернізованих РЛС вітчизняного виробництва та сучасні засоби автоматизації. Для виконання покладених завдань у військових частинах вже використовуються нові та модернізовані зразки радіолокаційного озброєння з удосконаленими тактико-технічними характеристиками виявлення повітряних цілей та обробки радіолокаційних даних.

У тісній співпраці з вітчизняними підприємствами-виробниками, за їх обігові кошти, проводяться дослідно-конструкторські роботи з модернізації та розробки зразків радіоелектронної техніки. Крім того, після прийняття рішення про проведення у Збройних Силах України часткової мобілізації, відповідно до домовленостей про співпрацю між Командуванням Повітряних Сил та промисловими підприємствами України, на безкоштовній основі отримано та залучено до розвідки повітряних об’єктів модернізовані радіолокаційні станції та рухомий радіовисотомір.

За рахунок залучення ремонтних підрозділів військових частин радіотехнічних військ у результаті ремонту з використанням одиночних та групових комплектів ЗІП відновлено 48 зразків озброєння та військової техніки радіотехнічних військ.

Силами та засобами центру ремонту засобів зв’язку та РТЗ відновлено справність понад 500 одиниць техніки зв’язку (з яких 62 одиниці – у польових умовах) та біля 900 окремих блоків. Заплановано ряд заходів щодо введення в дію телекомунікаційної мережі спеціального призначення, нарощування захищеної системи обміну інформації та переоснащення на широкосмугові цифрові радіорелейні і тропосферні станції, нарощування автоматизованої системи збору, обробки та передачі радіолокаційної інформації.

– З огляду на бойові дії, які ведуться на сході нашої держави, важко будувати плани на майбутнє. Та все ж поділіться планами щодо подальшого розвитку виду.

– У минулому році розпочалося виконання Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, якою передбачалось здійснити перехід від видової до міжвидової побудови Збройних Сил України та значне скорочення органів управління Повітряних Сил, зменшення частки частин забезпечення, навчальних частин та установ. Дію цієї Державної програми було призупинено через її невідповідність сучасній воєнно-політичній обстановці.

Досвід застосування Повітряних Сил під час особливого періоду у першому півріччі цього року ліг в основу подальшого реформування виду. Керівництвом Збройних Сил України у повному обсязі погоджено пропозиції Командування Повітряних Сил щодо проведення першочергових заходів із нарощування боєздатності виду Збройних Сил.

Реформування системи управління та оснащення Повітряних Сил новими зразками озброєння і військової техніки буде залежати від цілої низки факторів, у тому числі і економічних, але їх реалізація повинна забезпечити створення достатнього бойового потенціалу Повітряних Сил.

Особливу увагу в умовах реформування буде зосереджено на модернізації авіатехніки, зенітних ракетних комплексів, визначенні оптимальних шляхів створення та закупівлі сучасного озброєння, нового покоління тренажерів з широкими функціональними можливостями. Передбачається продовжити роботу щодо розробки нових засобів розвідки, модернізації існуючих авіаційних розвідувальних комплексів та створення індивідуальних і колективних засобів радіоелектронної боротьби. Одним із кроків подальшого розвитку виду буде завершення побудови автоматизованої системи контролю повітряного простору, управління повітряним рухом та бойовими діями авіації і сил ППО.

Процес підготовки особового складу буде інтенсифіковано шляхом збільшення кількості практичних навчань та тренувань частин і підрозділів. Всі заходи зі зміцнення боєздатності Збройних Сил України, на мою думку, доцільно проводити комплексно, забезпечивши при цьому як технічне переоснащення та підготовку особового складу, так і виконання зобов’язань щодо соціальних гарантій військовослужбовців.

– Як вирішуються питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей?

Існуючі проблеми соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей загострилися разом із загостренням соціально-політичної обстановки всередині країни та агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Головним напрямом цієї роботи сьогодні є надання допомоги та підтримка членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань в ході проведення антитерористичної операції. Нами порушено клопотання та отримано повну підтримку зі сторони керівництва Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України щодо забезпечення найближчим часом житлом членів сімей загиблих військовослужбовців. Також вжито заходів, щоб військовослужбовці, які приймають участь у проведенні антитерористичної операції змогли в подальшому скористатися передбаченими державою пільгами.

Ми знаємо та стараємося по мірі можливостей вирішувати проблеми військовослужбовців-патріотів, які не стали запроданцями, а залишили насиджені місця в тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та переїхали з родинами до нових місць проходження військової служби. Завдяки сприяння місцевих органів влади м. Миколаєва вдалося на першому етапі зняти напруження в питанні їх тимчасового розміщення.

Разом з тим, залишається невирішеним питання надання компенсацій за піднайом житла військовослужбовцям за контрактом, які без цього не можуть дозволити собі зняти житло для сімей. Для підтримки сімей, які прибули з Криму, на мій погляд, має працювати цільова державна програма.

Загалом, житлова проблема, яка системно не вирішувалась роками, негативно впливає як на морально-психологічний стан військовослужбовців, так і на престиж військової служби. На сьогодні у Повітряних Силах Збройних Сил України в черзі на отримання житла перебуває понад 11,5 тис. військовослужбовців.

У цих умовах довгоочікуваною та радісною подією стало отримання новеньких осель військовослужбовцями Миколаївського гарнізону. Оглядові ордера щасливим власникам 24 квартир в новому триповерховому будинку в селищі Галіцинове поблизу м. Миколаєва було вручено напередодні Дня Конституції України.

– Товаришу командувачу, у місцях дислокації військових частин Повітряних Сил традиційно існує тісна взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування, патріотично налаштованими організаціями та громадянами. В якому напрямі на цей час продовжується співпраця?

З самого початку загострення ситуації в Автономній Республіці Крим на допомогу нашим військовим частинам прийшли небайдужі волонтери, які проривали інформаційну блокаду довкола військових частин, забезпечували військовослужбовців продуктами харчування, медикаментами та засобами зв’язку, допомагали виїхати їх сім’ям.

Значне патріотичне піднесення українського народу виразилось у всебічній підтримці Збройних Сил України. Після оголошення часткової мобілізації до військових частин Повітряних Сил в межах благодійної допомоги надійшло матеріальних засобів та здійснено фінансування на суму близько 14 млн грн.

Благодійні кошти та матеріальні пожертви від державних, приватних і громадських організацій активно залучались до відновлення озброєння і військової техніки військових частин Повітряних Сил. Широко відомий проект громадського об’єднання “Крила Фенікса”, яке очолює Юрій Бірюков. Волонтери однойменної групи зібрали близько 600 тисяч гривень на відновлення літака Ан-26 бригади транспортної авіації, що дислокується на Київщині.

Для потреб зенітної ракетної частини, що дислокується на Київщині, дочірнім підприємством КФ “Рошен” закуплено обладнання, апаратури, запчастин та інших матеріальних цінностей на суму понад 700 тисяч гривень. Представники громадськості Вінниччини – Михайло Ткач, Андрій Ковальський та Сергій Агєєв організували збір та передали до військових частин матеріальної допомоги на суму майже 2 млн. грн. Приватні підприємства міста Стрий передали до місцевої військової частини Повітряних Сил допомоги запчастин та матеріальних засобів на суму понад 370 тисяч гривень, а громада міста Старокостянтинова – на суму понад 310 тисяч гривень.

Значний внесок зробили члени ветеранських організацій, спілок учасників бойових дій, численних приватних підприємств та прості громадяни практично у всіх місцях дислокації військових частин.

Я щиро вдячний всім небайдужим за вагому матеріальну та моральну підтримку. Запевняю, що вся надана допомога дійде до тих, хто її потребує в першу чергу. Окремі слова вдячності дітям, чиї малюнки та щирі побажання зігрівають серця нашим військовослужбовцям.

Ці приклади активної громадської позиції є не просто підтримка своїх захисників – це свідчення чіткого розуміння, що у нас народна армія, в яку люди вірять і покладають на нас велику відповідальність за долю нашої держави.

– Шановний Юрію Аврамовичу! Щоб ви хотіли побажати особовому складу Повітряних Сил Збройних Сил України напередодні професійного свята?

Користуючись нагодою висловлюю глибоку повагу ветеранам Повітряних Сил, які стояли у витоків нашого виду Збройних Сил України та сьогодні допомагають вирішувати поставлені завдання.

Щиро дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за патріотизм, мужність і самовідданість з якими ви виконуєте обов’язки у сьогоднішніх умовах. Впевнений, що спільними зусиллями ми повернемо мир у нашій державі та приступимо до виконання поставлених керівництвом держави завдань по кардинальному реформуванню українського війська.

З нагоди 10-ї річниці Повітряних Сил Збройних Сил України бажаю Вам міцного здоров’я та успіхів у благородній справі служіння українському народові заради миру і процвітання України!

Олександр Баюш