У Росії перебувають 311 українських військових, які через обстріл відійшли туди вранці
На території Росії перебуває 311 українських військовослужбовців, які сьогодні вранці були змушені відійти туди через обстріл терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на вечірньому брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За оперативними даними, на території РФ перебуває 171 військовослужбовець ЗСУ і 140 прикордонників (всього 311 осіб), які були змушені перейти на російську територію через прикордонний пункт «Гуково», сказав Лисенко, зауваживши, що наразі через дипломатичні канали вживаються заходи для повернення військовослужбовців в Україну, після чого буде остаточно з'ясовано причини та обставини такого кроку з їхнього боку.
Читайте такожЗа останню добу загинули 5 бійців АТО, 14 поранені - РНБО“Як тільки українські військові повернуться в Україну, ми з'ясуємо, що відбулося”, - сказав Лисенко.