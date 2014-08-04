У Росії перебувають 311 українських військових, які через обстріл відійшли туди вранці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на вечірньому брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За оперативними даними, на території РФ перебуває 171 військовослужбовець ЗСУ і 140 прикордонників (всього 311 осіб), які були змушені перейти на російську територію через прикордонний пункт «Гуково», сказав Лисенко, зауваживши, що наразі через дипломатичні канали вживаються заходи для повернення військовослужбовців в Україну, після чого буде остаточно з'ясовано причини та обставини такого кроку з їхнього боку.

Читайте такожЗа останню добу загинули 5 бійців АТО, 14 поранені - РНБО“Як тільки українські військові повернуться в Україну, ми з'ясуємо, що відбулося”, - сказав Лисенко.