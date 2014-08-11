РНБО: Військові РФ обстрілюють українські села з важкої артилерії та вихваляються цим у соцмережах

Російські військові обстрілюють українські села з важкої артилерійської зброї і вихваляються цим у сомережах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Військовослужбовці РФ обстрілюють українські села з важкої артилерійської зброї і вихваляються цим у соціальних мережах», - заявив він.

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«Російські військові не приховують, що стріляють по території України, кажуть, що так «відправляють СМС-ки «укропам» і передають вітання надимчанам. Надим – адміністративний центр Ямало-Ненецького автономного округу РФ», - додав Лисенко.

На відео зображені луганські терористи під час артобстрілу. Обережно, присутня ненормативна лексика.