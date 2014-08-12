Усі поранені військовослужбовці, які перебували у РФ, доставлені в Україну

— З території Російської Федерації було вивезено всіх поранених українських військовослужбовців. Я хочу поінформувати, що російські лікарі надали нашим військовослужбовцям відповідну медичну допомогу. На даний час у Росії жодного нашого пораненого немає, — додав офіцер.

Під час спілкування з журналістами полковник медичної служби Віталій Андронатій підтвердив інформацію, що один український військовослужбовець, який отримав поранення, повернувся з Росії без нирки.

— Цьому військовослужбовцю нирку було видалено тому, що це було вкрай необхідно за медичними показниками, аби зберегти йому життя, — підкреслив полковник медичної служби.

Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України наголосив, що всі учасники АТО, зокрема ті, які постраждали під час ведення бойових дій, будуть під надійним захистом держави.

— Усі поранені учасники АТО перебувають у медичних закладах Міністерства оборони України під наглядом досвідчених військових лікарів та отримують кваліфіковану допомогу, — наголосив полковник медичної служби Віталій Андронатій.