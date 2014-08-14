На Харківщині протягом серпня-вересня мобілізують понад 3 тисячі чоловіків

Заступник військового комісара Харківського обласного військового комісаріату полковник Юрій Калгушкін розповів, що військкоматами, розташованими на Харківщині, вже призвано майже 1000 осіб. За останні два тижні відправлено до військових частин понад 40 транспортних засобів, отриманих від автомобільних підприємств.

"На даний час ми сповістили понад 10 тисяч осіб про прибуття до військових установ за місцем проживання для всебічного вивчення. На жаль, чимало громадян просто не відкривають двері перед військовослужбовцями чи всіляко обманюють про місцезнаходження чоловіків. Тому доводиться звертатися до працівників міліції. Є й інші випадки, пов’язані з залякуванням наших офіцерів. Проте, запевняю, усі завдання, поставленні перед нашим регіоном, будуть виконані у визначений термін", - повідомив офіцер.

Паралельно з мобілізаційними заходами в Харківської області активно проводиться роз’яснювальна робота серед колишніх військовослужбовців.

"Ми запрошуємо всіх справжніх патріотів з числа ветеранів військ спеціального призначення, колишніх воїнів-десантників чи морських піхотинців не залежно від віку прийти до райвійськкоматів та вступити до лав бойових частин, які будуть направлені в зону антитерористичної операції. Безцінний досвід даних осіб необхідний для скорішого встановлення миру в державі", - розповів полковник Юрій Калгушкін .

Тим часом з обласного збірного пункту Тернопільського обласного військового комісаріату відбулася чергова відправка у військові навчальні частини Збройних Сил України мобілізованих громадян області. За словами військового комісара Тернопільського об’єднаного міського військкомату підполковника Володимира Гурюка, усі мобілізовані відправляються у військові частини західного регіону, де пройдуть бойове злагодження у складі свої підрозділів.

"Наголошую, що жоден мобілізований у зону АТО не їде. Військовий комісаріат відправляє тернополян на військові навчання. Відновлення військових навичок триватиме на базі військових частин від 30 до 50 днів у залежності від військових спеціальностей. Після цього, якщо буде наказ вищого командування, то той військовий підрозділ чи військова частина вирушить виконувати завдання за призначенням", - зазначив підполковник Володимир Гюрюк.