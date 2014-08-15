Початок навчання у Військово-морському ліцеї стане для одеситів великою подією — Труханов

Цими днями триває підготовка навчального закладу до нового навчального року. Сьогодні, 15 серпня, ліцей відвідали командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Сергій Гайдук і міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Посадовці ознайомилися з ходом ремонтно-відновлювальних робіт, умовами, в яких навчатимуться і проживатимуть ліцеїсти. В одному із навчальних класів командувач ВМС і глава міста поспілкувалися з юнаками, які стали ліцеїстами, а також з хлопцями, які перейшли на другий курс (вони щойно повернулися з канікул).

— Ми поставили перед собою дуже серйозні і амбітні завдання — зберегти систему підготовки військово-морських кадрів, військово-морську освіту, починаючи від ліцеїстів, і закінчуючи офіцерами, які будуть служити на кораблях і у військових частинах українських ВМС, — зазначив контр-адмірал Сергій Гайдук. — З цієї метою за допомоги міської влади у найкоротші терміни були прийняті відповідні рішення щодо створення умов для забезпечення навчального процесу як ліцеїстів, так і курсантів, кадетів військово-морського коледжу Військово-морської академії, — додав він.

Командувач ВМС ЗС України із задоволенням відзначив, що 22 ліцеїста (юнаки, які перейшли в 11-й клас), не дивлячись на їхній молодий вік, під час анексії Автономної Республіки Крим прийняли вірне рішення і висловили бажання продовжити навчання на материковій частині України. Контр-адмірал Сергій Гайдук також звернув увагу на те, що п’ята частина нового поповнення ліцею — мешканці Одеси і області.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов запевнив, що місто обов’язково «підставить плече» українським ВМС в питанні відновлення діяльності навчального закладу.

— Ми спільно докладемо усіх зусиль для того, щоб 1 вересня в Одесі привітати військово-морських ліцеїстів. Це буде велика подія для міста, — підкреслив мер.

Геннадій Труханов зазначив, що на першому етапі місто долучиться до робіт з облаштування навчального закладу.

Довідка. Перший набір вихованців Військово-морського ліцею Військово-Морських Сил Збройних Сил України було здійснено у місті Севастополь у 2009 році. Основними завданнями навчального закладу є надання ліцеїстам повної загальної середньої освіти, забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, виховання ліцеїстів у дусі відданого служіння українському народові, любові до військової служби та свідомого прагнення до оволодіння професію офіцера українських ВМС.