У Києві відкриється виставка до 100-річчя початку Першої світової війни

21 серпня, об 11.30, в Національному військово-історичному музеї України (вул. Грушевського, 30/1) відбудеться відкриття виставки «Війна та мир Гетьмана Скоропадського», яка присвячена 100-річчю початку Першої світової війни.

В урочистому відкритті візьмуть участь представники державних органів влади, музеїв, наукових установ, військові аташе країн-учасниць Першої світової війни.

Організаторами виставки виступили Міністерство оборони України, Національний військово-історичний музей України, ВГО ПО «Союз «Народна Пам’ять», «Музей родини Шереметьєвих» та МГО «Київський Клуб «Червона Зірка».

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Генерал Павло Скоропадський у 1918 році став гетьманом Української Держави та був єдиним воєначальником одночасно нагородженим вищими бойовими нагородами ворогуючих сторін — російським орденом Святого Георгія та німецьким — Червоного Орла. Обидві нагороди нині зберігаються у фондах Національного військово-історичного музею України та будуть представлені на виставці. Крім того відвідувачі ознайомляться з документами тих часів, оригінальними зразками зброї, предметами фалеристики, вексилології, уніформістики, особистими речами учасників війни, унікальними світлинами тощо.

В рамках заходів відзначення 100-річчя Першої світової війни відбудеться презентація спеціальної виставки «Мистецтво, народжене війною».

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Відкриття виставки відбудеться за адресою: Національний військово-історичний музей України, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1.

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