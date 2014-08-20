В Іловайську, Ясинуватій, Донецьку, Луганську та біля Савур-Могили ідуть бої

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наразі тривають бойові зіткнення в районах Іловайська, Ясинуватої, Донецька, Луганська та Савур-Могили», - зазначив він.

Читайте такожЗначна частина Луганська перейшла під контроль української армії - РНБОЗа словами Лисенка, протягом дня сили АТО вступали у вогневий контакт з терористами у районах Лужків, Сонцеве, Карпово-Надєждовка, Авдіївка, Сабівка та Шевченко.