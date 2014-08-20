Балута зустрівся зі звільненими з полону бійцями батальйону територіальної оборони

П’ятеро військовослужбовців пробули у неволі з початку липня. До полону вони потрапили під час виконання бойових завдань на Луганщині.

"Ми активно включилися в роботу щодо звільнення бійців цього батальйону з полону. В облдержадміністрації працюють фахівці, які в колись проходили службу в Афганістані. І було прийнято рішення зв’язатися з представниками спілок ветеранів Афганістану в Луганській та Донецькій областях. Шляхом важких переговорів, нам вдалося звільнити наших бійців", — зазначив голова облдержадміністрації.

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В ході спілкування з учасниками антитерористичної операції Ігор Балута пообіцяв допомогти тим бійцям, яким необхідно відновити документи — паспорти, водійські права, а також посприяти в вирішенні інших питань. Крім того, хлопцям найближчими днями зможуть пройти повноцінний медичний огляд в медичних закладах регіону.

Також Ігор Балута подякував присутнім на заході батькам військовослужбовців за виховання справжніх патріотів України.

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На завершення зустрічі посадовці пообіцяли й надалі піклуватися про долі захисників Вітчизни та всіляко допомагати із матеріально-технічним забезпеченням військових колективів.