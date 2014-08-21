На зовнішньому рейді Одеси проведено генеральну репетицію параду до Дня незалежності України

У генеральній репетиції взяли участь 22 корабля, катера та судна Військово-Морських Сил і Морської охорони Державної прикордонної служби України, у тому числі фрегат «Гетьман Сагайдачний», середній десантний корабель «Кіровоград», ракетний катер «Прилуки», рейдовий тральщик «Генічеськ», артилерійський катер «Скадовськ», санітарний катер «Сокаль», низка спеціальних суден і суден забезпечення українського флоту, а також кораблі і катери морської охорони «Поділля», «Григорій Куроп’ятников», «Балаклава» та інші. Заходи проводилися під загальним керівництвом командувача українських Військово-Морських Сил контр-адмірала Сергія Гайдука.

— Навчальну мету генеральної репетиції досягнуто, кораблі готові до проведення морського параду, — зазначив після завершення тренування в інтерв’ю журналістам тимчасово виконуючий обов’язки заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України по бойовій підготовці — начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа.

Планується, що морський парад відкриється проходженням бойових кораблів та катерів з державними прапорами, прапором Військово-Морських Сил Збройних Сил України і прапором морської охорони Державної прикордонної служби України. Також на глядачів очікують такі епізоди, як бій корабля з судном-порушником, проведення антипіратської операції (висадка з корабля доглядової команди), проводка корабля за тралами, пошук та підйом з води особового складу, що потерпає лихо, показ фонтанів з пожежних катерів. На завершення морського параду відбудеться проходження яхт-учасниць регат «Кубок Чорного моря» і «Кубок Одеської області».

Загалом, у морському параді від Військово-Морських Сил Збройних Сил України і Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України планується задіяти близько 600 чоловік особового складу.