Частина учасників параду та техніки після урочистостей буде направлена в зону АТО

Серед учасників параду був і зведений парадний батальйон учасників антитерористичної операції, який очолив командир 95 окремої аеромобільної бригади полковник Михайло Забродський.

На Майдан Незалежності у супроводі підрозділу Почесної варти Міністерства оборони України було винесено Державний Прапор України. Очолював прапороносну групу заступник командира батальйону Почесної варти майор Олексій Почтар. Право підняти Державний Прапор України було надано найкращим військовослужбовцям Почесної варти окремого Київського полку Президента України: сержанту Роману Матюшенку, старшому сержанту Олександру Кичкиру, сержанту Анатолію Косюзі.

Приймаючий парад Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей у супроводі командувача параду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Пушнякова здійснив об’їзд військ вітаючи парадні розрахунки зі святом.

Серед учасників Параду відмінники навчання, класні спеціалісти, військовослужбовці — учасники антитерористичної операції, справжні майстри військової справи та понад триста осіб, відзначених державними нагородами, орденами і медалями.

У строю — ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військовослужбовці зведеного парадного батальйону учасників антитерористичної операції, офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, парадний батальйон окремого Київського полку Президента України, військовослужбовці Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Державного університету телекомунікацій, парадний розрахунок Харківського університету Повітряних Сил імені тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба, зведеного парадного батальйону Військово-Морських Сил Збройних Сил України, військовослужбовці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, слухачі Національної академії внутрішніх справ України, курсанти Національної академії Національної гвардії України, воїни Національної гвардії України, слухачі Національного університету цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, воїни-прикордонники, зведені підрозділи механізованої колони Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Міністр оборони України доповів Президенту України — Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України про готовність до проведення параду військ на відзначення 23-ї річниці Незалежності України.

Президент України, присутні посадовці, військовослужбовці, кияни та гості столиці вшанували пам’ять загиблих учасників антитерористичної операції хвилиною мовчання.

За встановленою традицією парад військ розпочала група прапороносців з прапором Збройних Сил України та прапорами видів Збройних Сил України. Ці почесні атрибути військової звитяги та честі відображають історію, особливості бойового призначення та заслуги кожного виду Збройних Сил. Символи на прапорах свідчать про вірність священним традиціям захисників України і готовність стати на захист незалежності і територіальної цілісності держави.

У механізованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки Сухопутних військ, Повітряних Сил Збройних Сил України та Національної гвардії України. Зразки озброєння, що беруть участь у параді модернізовані на вітчизняних державних підприємствах.

Музичний супровід військового параду здійснено зведеним військовим оркестром гарнізону м. Києва під керівництвом начальника Військово-музичного управління Збройних Сил України, народного артиста України Володимира Дашковського.

Нинішній парад став не лише урочистим оглядом військ, але і переконливим свідченням вірності особового складу Збройних Сил та інших військових формувань Українському народові, готовності наших військовослужбовців до захисту незалежності і територіальної цілісності України.