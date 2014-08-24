Офіцери «Півночі» відвідали поранених у Рівненському військовому госпіталі

Сьогодні, 24 серпня, коли тисячі військовослужбовців оперативного командування «Північ», під керівництвом командувача військ цього органу військового управління генерал-лейтенанта Ігоря Колесника, продовжують виконувати завдання із забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості нашої держави на сході України завданням командирів всіх рівнів у пунктах постійної дислокації військових частин є сприяння швидшого одужання військовослужбовців поранених в зоні антитерористичної операції та з’ясування питань, які підлягають негайному вирішенню.

Напередодні 23 річниці Незалежності України, за дорученням командувача військ оперативного командування «Північ» генерал-лейтенанта Ігоря Колесника, група офіцерів органу військового управління під керівництвом його заступника з авіації та протиповітряної оборони полковника В’ячеслава Шамко прибула у Рівненський військовий госпіталь.

У клубі військового медичного закладу офіцери зустрілися з пораненими, привітали їх з нагоди відзначення державного свята та з’ясували проблемні питання для опрацювання та оперативного вирішення. В зустрічі взяло участь близько тридцяти військовослужбовців різних категорій, що знаходяться на лікуванні в Рівному із всіх куточків України.

Офіцери також відвідали палати з пораненими, які потребують інтенсивного догляду та не можуть рухатися, серед них — офіцери управління оперативного командування «Північ» підполковник Сергій Ольховець та капітан Сергій Потяков, яким днями успішно проведено операції.

Як зазначив полковник В’ячеслав Шамко, «нашим обов’язком є зробити все необхідне, щоб якнайшвидше відновити здоров’я героїв нашого часу — військовослужбовців, які не шкодуючи себе готові стояти на смерть заради майбутнього нашої Держави».