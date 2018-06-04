Полковник Забродський - Герой України

Під керівництвом полковника Михайла Забродського наші десантники зробили те, що можна вважати першим в сучасній історії бойовим подвигом Українських Збройних Сил. Разом з ним українські солдати пройшли крізь пекло боїв, ворожі засідки, вогневі удари. Пройшли, щоб врятувати життя своїх побратимів. Пройшли і повернулись. Повернулись, щоб після короткого відпочинку знову піти у бій.

Розмова з командиром легендарної 95-ї аеромобільної бригади полковником Михайлом Забродським відбулась за кілька днів до того, як він разом з своїми «білокрилими лицарями» відправився у черговий бойовий рейд. Хлопці готувались до бою, ремонтували пошкоджені бойові машини, обслуговували зброю. І, як зазвичай на війні, вивчали трофеї, які добули в попередніх боях – сучасну зброю супротивника. Кожний їхній рух чіткий, виважений, бо, мабуть, у душі не мають жодних панічних настроїв. Я не побачив ні одного чоловіка, який би хотів уникнути майбутнього походу. Навіть хворі солдати намагались довести командирові, що за кілька днів вони знову стануть до строю. «Тільки не лишайте нас на базі…» - вмовляли вони свого комбрига. І, що головне – у всіх, без винятку, воїнів 95-ї буквально свята віра в слово командира. В те, що він скаже, навіть найтихішим голосом – вони почують, і кожне його слово сприймуть як закон.

Про минулі перемоги своїх десантників командир говорить з ледь помітною усмішкою. Мовляв, що було - те минуло.

- Ми просто зробили свою роботу, - зазначив полковник Михайло Забродський. – Виконали завдання командування.

Велика кількість знищеної десантниками ворожої техніки та живої сили швидко деморалізує терористів. Адже російська пропаганда міцно вбила в їх голови тези про нездатність Збройних Сил України та непереможність загарбницької російської зброї. А тут… виявилось все навпаки. Терористи були змушені панічно тікати з захоплених міст. Бо, як каже російське прислів’я – «У жаху очі великі». За даними радіоперехоплень час від часу штурмові групи десантників в донесеннях терористів перетворювались на цілі українські армії.

- Так, тоді ми відтягнули на себе чималі сили противника, які замість того, щоб атакувати та обстрілювати наші сили на передовій, були змушені реагувати на нас, - продовжив розповідь командир бригади.

Та десантники не лише відволікали на себе противника. Вони зібрали надзвичайно цінну розвідувальну інформацію про ворога. Зокрема про рівень інженерних споруд, які ті встановили в окупованих населених пунктах. Як зазначив полковник Михайло Забродський, те, що довелось побачити десантникам, неабияк вразило. Адже укріпрайони бандитів були організовані на високому професійному рівні. Інженерні споруди робили не шахтарі чи прості громадяни, як це намагаються показати російські ЗМІ, а цілком підготовлені російські військові інженери. Траншеї, бліндажі, замасковані вогневі позиції - все це було облаштовано за всіма правилами російського бойового статуту.

- Видно роботу не одного тижня і навіть не одного місяця, - розповів полковник Михайло Забродський. – Окопи та траншеї повного профілю, бетонні споруди. Працювали наполегливо. Більшість фортифікаційних споруд терористів зроблені з використанням важкої інженерної техніки: кранів, трейлерів та бульдозерів. І казати, що все це створили дідусі кіркою і лопатою… просто смішно.

Окреме комбриг розповів про трофеї, демонструючи їх. З походу десантники повернулись на російських БМП та БТРах. Навіть захопили танк. До речі, саме на ньому і красувався надпис «На Львів». А ще у здобутку крилатої піхоти - новітній російський військовий КАМАЗ з встановленою в кузові зеніткою. Тепер десантники нищитимуть терористів і новітнім російським кулеметом «Корд», який був захоплений у бою. До речі, такі кулемети є на озброєнні лише Збройних Сил Російської Федерації.

Звичайно, під час рейду було знищено чималу кількість живої сили противника. Але скільки саме - підрахувати важко. Бо десантники діяли за принципом: «а хто ж їх рахувати буде…», і окремої «сепарської» бухгалтерії не вели. Головне, що наші втрати були зведені до мінімуму.

До речі, і великих гарнізонів, про які розповідає російська пропаганда по півтори-дві тисячі чоловік в тилах ворога, теж немає. Ця фейкова інформація цілком вигадана російськими «маніпуляторами мізків», щоб, з одного боку, настрахати українців, а з іншого - підтримати бойовий дух «ватників». Приблизно 25 відсотків від тих, хто воює проти українців - це росіяни. Часто-густо вони потрапляли у полон до наших військ. За словами командира 95-ї бригади іноді траплялись навіть екзотичні полонені. Наприклад, під час однієї операції в полон було взято навіть громадянина Ізраїлю. У нього при собі був паспорт цієї держави. І взагалі, ця людина мала дуже цікаву історію життя. Свого часу, до 2011 року він служив у Збройних Силах України. Але за національністю був євреєм і тому вирішив емігрувати на свою історичну батьківщину. Та, виявилось, що там він не зміг знайти нормальної, за своїми мірками, роботи. Через мережу Інтернет на нього вийшов вербувальник з Росії, та запропонував створити так званий «руський взвод» кількістю 30-35 чоловік і з цією групою приїхати на територію Донбасу. Збір і підготовку вони проходили в одному з санаторіїв Ростова. Однак перший же бій з українськими десантниками став для групи іноземних найманців останнім. А їх командир потрапив до нас важко пораненим і думав про те, що до ранку вже не доживе. Тому чесно і правдиво розповів все десантникам на камеру.

Слід зазначити, що побудова бойових груп терористів стандартна для російської армії – на групу в 100 чоловік є 15-20 високопідготовлених військових професіоналів. Інші – просто солдати, яких між собою профі називають «консервами». Бо для них вони просто живе м'ясо, яке кидається для прикриття відходу бойової групи. Неодноразово полонені казали, що не знають, куди зникли їх командири. От вам і відношення російських диверсантів до обдурених ними мешканців. Однак, за будь-якої тактики їх буде переможено. Потрібно лише припинити підпитку найманцями з Росії. Бо зараз на так званій «лінії нуля», тобто державному кордоні, просто впритул стоїть російська артилерія. І розстрілює нашу територію. Робить це не тому, що в них якійсь найпідготовленіші фахівці, чи суперзброя, а тому що знають - у відповідь ми не стрілятимемо.

Під час підготовки матеріалу стало відомо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв полковнику Михайлу Забродському звання Герой України. Відповідні укази Глава держави підписав 23 серпня. Ми також вітаємо командира з такою високою нагородою та бажаємо, щоб всі його бійці повертались з завдань з перемогою та живими.

Тарас ГРЕНЬ