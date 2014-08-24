Порошенко присвоїв звання "Герой України" двом бійцям АТО

Командир спецгрупи 8-го полку спецпризначення оперативного командування «Північ» Сухопутних військ старший лейтенант Євгеній Зеленський нагороджений за мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя (посмертно).

17 червня в місті Щастя Луганської області групі Євгенія Зеленського було поставлено завдання визволити з полону іншу групу. Потрапивши в засідку, під шаленим вогнем терористів старший лейтенант Зеленський до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися. Група відбила напад, командир отримав поранення, не сумісні з життям.

Командир 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ полковник Михайло Забродський представлений до звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку в ході проведення АТО.

Під безпосереднім керівництвом Забродського у стислі строки на високому професійному рівні планувались завдання підрозділам під час блокування міст Слов’янськ та Краматорськ. Бригаді вдалося у стислий термін, без втрат захопити та утримувати оперативно важливий пункт - гору Карачун.

У квітні під керівництвом полковника Забродського була відбита бойова техніка 25 окремої повітрянодесантної бригади, яка була захоплена сепаратистами у місті Слов’янськ. У червні поблизу селища Селезньовка завдяки вмілим та чітким діям Михайла Забродського в умовах інтенсивного обстрілу було знищено два блокпости бойовиків, зірвано спробу прориву до 200 бойовиків з міста Слов’янськ. Також у квітні при проведенні операції під його керівництвом аеромобільна група в районі населеного пункту Крива Лука не допустила відходу бойовиків на територію Російської Федерації.