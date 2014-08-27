На Донбас відправляють майже 150 військових санітарів і автомобілі для евакуації поранених

Днями майже півтори сотні військовослужбовців автомобільної санітарної роти, яку в рамках третьої хвилі часткової мобілізації було сформовано на фондах Хмельницької госпітальної бази Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, вирушать на схід України.

Разом з особовим складом на залізничних платформах в район АТО відправляться понад півсотні санітарних і спеціальних військових автомобілів, на яких евакуюватимуть поранених бійців з поля бою та перевозитимуть їх до лікувальних установ і профільних медичних закладів оборонного відомства.

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"Поки в підрозділі тривають підготовчі заходи до здійснення маршу, ми вирішили подякувати меценатам, волонтерам і простим мешканцям краю, завдяки яким ми сьогодні маємо в строю автомобільну техніку на 100 відсотків готову до виконання завдань за призначенням, — підкреслив командир автомобільної санітарної роти. — Ми щиро вдячні кожному, хто не відмовив нам у допомозі".

Іржаві корпуси, прогнилі сидіння та брак запчастин — такими військовослужбовці роти отримали автомобілі з народного господарства в кінці липня. Наприкінці серпня усі 45 «санітарок» вже на ходу. Як розповіли у частині, на відновлення одного автомобіля витрачено від 8 до 20 тисяч гривень — усе за кошт волонтерів.

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Для автомобільної санітарної роти також було переобладнано сім автомобілів ЗіЛ-131, кожен з яких може транспортувати одразу 9 лежачих або 12 сидячих поранених.

"Це нові автомобілі, які знаходились у нас на тривалому зберіганні. Вони були призначені для перевезення спеціального медичного обладнання, яке в сучасній медицині вже не використовується, — розповів начальник госпітальної бази. — Ми зуміли переобладнати їх під автомобільну техніку для евакуації поранених. Одна з них, в експериментальному варіанті, навіть повністю броньована, — констатував офіцер.