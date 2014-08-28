В районі 8 населених пунктів на Донбасі йдуть активні бої

Зокрема, бойові дії точаться біля Луганська, під Новосвітлівкою, Хрящуватим, Донецьком та Іловайськом, Мар’їнкою, Старобешевим та Оленівкою.

Читайте такожБойовики та військові РФ готують потужний наступ у напрямку Шахтарськ-ІловайськПро це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України на своїй сторінці у Твіттері.

Тривають активні бої біля Луганська, під Новосвітлівкою, Хрящуватим, Донецьком та Іловайськом, Мар’їнкою, Старобешевим та Оленівкою — РНБО України (@rnbo_gov_ua) August 28, 201

Також зазначається, що Перевальськ, Зоринськ, Малоіванівку, Фащівку, Вергулівку, Розсипне терористи облаштували для довготривалої оборони.