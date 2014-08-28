В районі 8 населених пунктів на Донбасі йдуть активні бої
13:18, 28 серпня 2014Військо
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Тривають активні бої між силами антитерористичної операції та терористами поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.
REUTERS
Зокрема, бойові дії точаться біля Луганська, під Новосвітлівкою, Хрящуватим, Донецьком та Іловайськом, Мар’їнкою, Старобешевим та Оленівкою.
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Тривають активні бої біля Луганська, під Новосвітлівкою, Хрящуватим, Донецьком та Іловайськом, Мар’їнкою, Старобешевим та Оленівкою
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) August 28, 201
Також зазначається, що Перевальськ, Зоринськ, Малоіванівку, Фащівку, Вергулівку, Розсипне терористи облаштували для довготривалої оборони.
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