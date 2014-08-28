В районі 8 населених пунктів на Донбасі йдуть активні бої

13:18, 28 серпня 2014
Військо
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Тривають активні бої між силами антитерористичної операції та терористами поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.

REUTERS

Зокрема, бойові дії точаться біля Луганська, під Новосвітлівкою, Хрящуватим, Донецьком та Іловайськом, Мар’їнкою, Старобешевим та Оленівкою.

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Також зазначається, що Перевальськ, Зоринськ, Малоіванівку, Фащівку, Вергулівку, Розсипне терористи облаштували для довготривалої оборони.

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