Миколаївщина зустріла військовослужбовців, які повернулись із зони АТО додому

Військовослужбовців, які перебували в одному з районів сходу України, де проводиться АТО, було виведено у тил на відпочинок, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як розповів заступник командира з’єднання з виховної роботи, його підлеглі під час проведення АТО у боях із противником виявили найкращі військові чесноти, високий професіональний вишкіл, неабияку стійкість та мужність.

Читайте також100 днів війни. Історія десантника "Боцмана""Наразі герої отримають невелику відпустку, під час якої зможуть провести час із своїми рідними та близькими, яких вони не бачили вже кілька місяців", - зазначив офіцер.

Зустріти військовиків прийшли мешканці Миколаївщини та Одещини, де проживає більшість військовослужбовців, які прибули додому.

Розповідаючи представникам засобів масової інформації свої враження, усі військовослужбовці без винятку відзначали, що після довгоочікуваної відпустки готові повернутись назад в зону проведення АТО.