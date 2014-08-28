Солдатські матері України хочуть звернутися до Путіна та російських матерів

У заході взяли участь заступник Міністра оборони України — керівник апарату Петро Мехед, офіцери структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу, Національної гвардії, Державної Прикордонної Служби України, посадові особи з Адміністрації Президента України та Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, представниці Організації солдатських матерів України на чолі з її Головою Вірою Артамоновою та інші гості, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Під час заходу було заслухано виступи доповідачів та обговорені питання соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, зокрема, їхнє медичне, грошове, матеріально-технічне та психологічне забезпечення, можливість проведення ротації, проблеми вдосконалення нормативно-правової бази, надання статусу учасника бойових дій учасникам АТО тощо.

Читайте такожМатері та дружини бійців АТО перекрили дорогу біля МіноборониРезультатом проведеної роботи стало прийняття проекту звернення українських солдатських матерів до Президента Російської Федерації щодо припинення підтримки терористів у Луганській та Донецьких областях.

Також на розгляд громадськості було винесено проект звернення солдатських матерів та представників жіночих громадських організацій до солдатських матерів Росії щодо сприяння вирішенню конфлікту та припинення бойових дій на сході України.