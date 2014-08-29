На потреби оборони з резервного фонду вже виділили 18 млрд гривень
14:47, 29 серпня 2014Військо
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Уряд вже виділив 18 млрд гривень.
REUTERS
Уряд України в поточному році вже виділив з резервного фонду державного бюджету на потреби оборони країни 18 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра фінансів - керівник апарату Володимир Матвійчук.
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«З резервного фонду на потреби оборони вже виділено близько 18 млрд грн», - сказав він.
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